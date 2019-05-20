Зеленский раскрыл свои доходы и их источники

Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал 9,7 млн гривен (около $370 тыс.) доходов в 2018 году и другое имущество. Такие данные следуют из декларации, опубликованной на сайте Национального агентства по противодействию коррупции в понедельник, 20 мая.

Согласно документу, политик заработал 4,2 млн гривен ($160 тыс.) на основном месте работы — в студии «Квартал 95». Еще 5,5 млн гривен ($210 тыс.) он получил из других источников доходов.

Также новоиспеченный глава государства владеет рядом объектов недвижимости в Киеве и заграницей. Среди них — дом площадью 353 кв. м стоимостью около $31 тыс. на момент приобретения, квартира в 131 кв. м стоимостью порядка $28,5 тыс., два парковочных места, земельный участок площадью 1,2 тыс. кв. м, несколько квартир в совместной доле с женой, дом в Италии, квартиру в Великобритании.

Кроме того, у Зеленского в распоряжении есть $440 тыс., 1 млн гривен и $130 тыс. на банковских счетах, $190 тыс. и €107 тыс. наличными. Политик владеет автомобилем Land Rover 2016 года выпуска, несколькими часами.

Что касается активов, что Зеленский обладает правами собственности в компаниях «Студия Квартал-95», «Киноквартал» и корпоративными правами в «Гауди студио», «Квартал-концерт», Фиш-хаус», «Инвест анима». Также он задекларировал три изобретения и несколько десятков торговых марок.

Церемония инаугурации Зеленского прошла в понедельник, 20 мая, в сессионном зале Верховной рады. Сначала он принес присягу украинскому народу, после чего глава Конституционного суда объявила о вступлении его в должность главы государства.

Во время торжественной речи, которая последовала за этим, политик, помимо прочего, пообещал завершить конфликт в Донбассе, призвал отменить депутатскую неприкосновенность, распустил Верховную раду и позвал эмигрировавших украинцев обратно на родину.