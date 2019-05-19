Бывший замглавы администрации Януковича вернулся на Украину

Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся на Украину после эмиграции. В воскресенье, 19 мая, он опубликовал в Facebook фотографию из киевского аэропорта Борисполь.

«Здравствуй, дорогая Украина. Всё только начинается!» — написал он.

Портнов покинул Украину в 2014 году после смены власти в стране в результате госпереворота.

В последнее время экс-чиновник жил в Австрии и занимался адвокатской практикой. На его странице в Facebook в качестве места проживания указана Вена. После президентских выборов на Украине, на которых победил Владимир Зеленский, он объявил, что собирается вернуться на родину.



Телеканал «112.Украина» сообщал о том, что Портнов сотрудничал с командой Зеленского, консультируя ее по вопросу возможности роспуска Верховной рады. В штабе Зеленского сообщения о сотрудничестве с бывшим чиновником администрации Януковича не подтверждали.

В середине апреля Портнов в своем Telegram-канале опубликовал личный мобильный номер президента Украины Петра Порошенко и предложил «звонить и писать пожелания без ограничений».