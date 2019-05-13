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Украинский катер и британский корабль провели тренировку в Черном море

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Фото: ТАСС/Павлишак Алексей
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Украинский ракетный катер «Прилуки» провел совместные тренировки с британским кораблем-разведчиком Echo в Черном море. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщили на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Как отмечают представители штаба, военные суда выполнили задачи по тактическому маневрированию, учения по противовоздушной обороне, а также провели тренировки со связью в соответствии со стандартами НАТО.

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Помимо кораблей, в учениях был задействован многоцелевой вертолет Ми-14. Он произвел разведывание надводной обстановки в районе, где проходила тренировка, и вместе с морскими судами отработал действия в случае поисково-спасательной операции.

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что каждый визит кораблей НАТО — это возможность для украинского флота получить дополнительные знания и навыки взаимодействия с иностранными коллегами.

«Подобные учения — это очередной шаг на пути углубления сотрудничества флотов двух стран, целью которого является установление стабильности и безопасности в Черноморском регионе», — сообщили представители ВСУ.

Корабль Королевского военно-морского флота Великобритании HMS Echo (H87) был замечен в акватории Черного моря 20 апреля, а 6 мая он пришвартовался в Одесском порту.

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