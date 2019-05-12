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ВСУ показали видео отработки захвата судов в открытом море

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Фото: ТАСС/ Архип Верещагин
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Бойцы Вооруженных сил Украины провели учения по захвату судов в открытом море. Видео маневров опубликовано в Facebook генштаба ВСУ в воскресенье, 12 мая.

Учения проходили в рамках тренировок под названием VBSS (visit, board, search and seizure).

Во время отработки захвата судов вывод групп осуществлялся двумя путями: по воздуху с различных высот при помощи системы «Канат» и по воде на скоростных катерах.

Кроме того, в трюмах и на палубе судов условный противник был задержан и уничтожен в условиях ближнего боя.

Месяцем ранее украинские военные уже обучались захватывать суда. Учения также проходили в рамках тренировок VBSS.

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