ВСУ показали видео отработки захвата судов в открытом море

Бойцы Вооруженных сил Украины провели учения по захвату судов в открытом море. Видео маневров опубликовано в Facebook генштаба ВСУ в воскресенье, 12 мая.

Учения проходили в рамках тренировок под названием VBSS (visit, board, search and seizure).

Во время отработки захвата судов вывод групп осуществлялся двумя путями: по воздуху с различных высот при помощи системы «Канат» и по воде на скоростных катерах.

Кроме того, в трюмах и на палубе судов условный противник был задержан и уничтожен в условиях ближнего боя.

Месяцем ранее украинские военные уже обучались захватывать суда. Учения также проходили в рамках тренировок VBSS.