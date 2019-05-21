Зеленский назвал причины роспуска Верховной рады

Основаниями для досрочных парламентских выборов на Украине стали низкий уровень доверия граждан к Верховной раде и отсутствие коалиции. Об этом во вторник, 21 мая, заявил президент страны Владимир Зеленский.

По его словам, уровень доверия украинцев к парламенту сейчас составляет 4%

«Это — оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий. Я как гарант конституции обязан гарантировать права граждан Украины», — приводит слова Зеленского сайт президента Украины.

Глава государства добавил, что юридическое основание для роспуска стало фактическое отсутствие коалиции с 2016 года.

20 мая Зеленский вступил в должность президента Украины. Глава государства в своей речи после церемонии инаугурации заявил о роспуске Верховной рады восьмого созыва.

Советник президента Украины по юридическим вопросам Андрей Богдан во вторник заявил, что внеочередные выборы в Верховную раду пройдут, предположительно, 21 июля.

Очередные выборы в украинский парламент должны были состояться в октябре текущего года.