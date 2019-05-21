Прямой эфир

Зеленский назвал причины роспуска Верховной рады

0
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Основаниями для досрочных парламентских выборов на Украине стали низкий уровень доверия граждан к Верховной раде и отсутствие коалиции. Об этом во вторник, 21 мая, заявил президент страны Владимир Зеленский.

Верховная не рада: Владимир Зеленский отправил парламент на выборы
Инаугурация нового президента Украины порадовала народ и привела в уныние прежнее руководство страны

По его словам, уровень доверия украинцев к парламенту сейчас составляет 4%

«Это — оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий. Я как гарант конституции обязан гарантировать права граждан Украины», — приводит слова Зеленского сайт президента Украины.

Глава государства добавил, что юридическое основание для роспуска стало фактическое отсутствие коалиции с 2016 года.

20 мая Зеленский вступил в должность президента Украины. Глава государства в своей речи после церемонии инаугурации заявил о роспуске Верховной рады восьмого созыва.

Советник президента Украины по юридическим вопросам Андрей Богдан во вторник заявил, что внеочередные выборы в Верховную раду пройдут, предположительно, 21 июля.

Очередные выборы в украинский парламент должны были состояться в октябре текущего года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ляшко назвал предполагаемую дату досрочных выборов в Верховную раду
Украинские депутаты оценили роспуск Верховной рады

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017