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Ляшко назвал предполагаемую дату досрочных выборов в Верховную раду

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Фото: TASS/Zuma/Igor Golovniov
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Досрочные выборы в Верховную раду ориентировочно пройдут 21 июля, заявил во вторник, 21 мая, лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

«Ориентировочно выборы на 21 июля. Указ может появиться завтра», — заявил Ляшко по итогам консультаций с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во вторник новый украинский лидер провел консультации с главами фракций по вопросу роспуска Верховной рады.

20 мая Зеленский вступил в должность президента Украины. Глава государства в своей речи после церемонии инаугурации заявил о роспуске Верховной рады восьмого созыва.

Очередные выборы в украинский парламент планировались в октябре текущего года.

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