Ляшко назвал предполагаемую дату досрочных выборов в Верховную раду

Досрочные выборы в Верховную раду ориентировочно пройдут 21 июля, заявил во вторник, 21 мая, лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

«Ориентировочно выборы на 21 июля. Указ может появиться завтра», — заявил Ляшко по итогам консультаций с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во вторник новый украинский лидер провел консультации с главами фракций по вопросу роспуска Верховной рады.

20 мая Зеленский вступил в должность президента Украины. Глава государства в своей речи после церемонии инаугурации заявил о роспуске Верховной рады восьмого созыва.

Очередные выборы в украинский парламент планировались в октябре текущего года.