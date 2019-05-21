Ляшко назвал предполагаемую дату досрочных выборов в Верховную раду
Досрочные выборы в Верховную раду ориентировочно пройдут 21 июля, заявил во вторник, 21 мая, лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.
«Ориентировочно выборы на 21 июля. Указ может появиться завтра», — заявил Ляшко по итогам консультаций с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Во вторник новый украинский лидер провел консультации с главами фракций по вопросу роспуска Верховной рады.
20 мая Зеленский вступил в должность президента Украины. Глава государства в своей речи после церемонии инаугурации заявил о роспуске Верховной рады восьмого созыва.
Очередные выборы в украинский парламент планировались в октябре текущего года.