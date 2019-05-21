Зеленский вызвал на ковер просившего отставки главу минобороны

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский вызвал к себе министра обороны Степана Полторака. Об этом Полторак рассказал журналистам у здания администрации главы государства во вторник, 21 мая.

Министр напомнил, что он решил покинуть пост, и уведомил Зеленского о своих планах еще 19 мая.

«Я не мог написать его (прошение об отставке. — Ред.) раньше, потому что Владимир Александрович стал президентом только вчера, после инаугурации», — цитирует Полторака агентство УНИАН.

Он добавил, что решил дождаться, когда Зеленский принесет присягу украинскому народу, и подал рапорт на увольнение.

Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая. Глава государства в своей речи после церемонии инаугурации заявил о роспуске Верховной рады восьмого созыва.

В этот же день о решении уйти в отставку заявили премьер-министр Владимир Гройсман, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и его заместители.

За неделю до инаугурации об уходе с должностей заявил ряд украинских чиновников-сторонников бывшего президента Украины Петра Порошенко. Среди них — глава МИДа Павел Климкин и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.