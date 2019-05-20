Министр обороны Украины подал в отставку

Министр обороны Украины Степан Полторак подал прошение об отставке, соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Facebook в понедельник, 20 мая.

«Честь имею!» — подписал он публикацию.

Ранее в понедельник Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. Сразу после церемонии инаугурации он распустил Верховную раду, попросив депутатов за два месяца освободить от должности главу Службы безопасности Украины (СБУ) и министра обороны.

Также в своем выступлении перед парламентариями глава государства пообещал закончить конфликт на Донбассе, начав с возвращения украинских пленных. Он подчеркнул, что готов принимать непопулярные решения, даже потерять должность, если это потребуется для восстановления мира.

Также Зеленский обратился к проживающим за границей украинцам, отметив, что их ждут и что он «с удовольствием» предоставит им гражданство.

19 мая была опубликована программа торжественных мероприятий по случаю вступления Зеленского в должность главы государства. После торжественного заседания рады президент до 11:50 будет вместе с супругой встречать иностранных высокопоставленных гостей, прибывших на инаугурацию. С 12:00 до 13:00 он примет участие в приеме для глав иностранных делегаций.

Далее последует перерыв, и с 14:30 до 17:00 у Зеленского запланированы встречи тет-а-тет с главами иностранных делегаций.

Зеленский победил во втором туре президентских выборов, который прошел на Украине 21 апреля. Со значительным отрывом он опередил действующего президента Петра Порошенкo.