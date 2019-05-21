В Киеве призвали не допустить возвращение России в ПАСЕ

Киеву нужна «максимальная мобилизация» депутатов для полноценного участия украинской делегации на июньской сессии Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), чтобы не допустить возвращения России в организацию. Об этом заявил постпред Украины при СЕ Дмитрий Кулеба в интервью «Укринформу».

По словам дипломата, после министерского заседания Совета Европы в Хельсинки «мяч» сейчас находится на поле ПАСЕ. Именно там пройдут «финальные бои» за то, сможет ли Россия вернуться в организацию, подчеркнул он.

«Наши оппоненты настроены любой ценой довести дело до конца. Россияне также понимают, что это их шанс. Поэтому выборы (выборы в Верховную Раду — Ред.) — это важно и нормально, но полноценное участие депутатов в работе ПАСЕ в последующие месяцы — это также очень важно», — сказал Кулеба.

Как подчеркнул посол, что сейчас в СЕ активизировались «циничные усилия протолкнуть возвращения России» в ПАСЕ.

Ранее в мае Украина обвинила Россию в кризисе Совета Европы. Киев призвал организацию не идти на уступки РФ.

Россия была лишена права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ в 2014 году из-за возвращения Крыма в состав РФ.

Так как ситуация со временем не менялась, Москва перестала направлять заявку на участие в заседаниях, а в 2017 году приостановила внесение членских взносов в СЕ, что стало ощутимо для организации, так как РФ была одним из крупнейших доноров Совета Европы.