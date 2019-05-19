Президент Эстонии воспротивилась восстановлению прав России в ПАСЕ

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Соответствующее заявление она сделала в воскресенье, 19 мая, выступая на международной конференции имени Леннарта Мери в Таллине.

«Я верю в диалог с Россией, однако это не означает возвращения российской стороны к партнерству после того, как она нарушила международное право и свои обещания», — цитирует ее ТАСС.

Накануне возможность восстановления России в ПАСЕ раскритиковал министр обороны Эстонии Юри Луйк. Он также допустил, что скоро Евросоюз может задуматься и об отмене антироссийских санкций.

17 мая министры иностранных дел стран Совета Европы на встрече в Хельсинки приняли заявление о том, что все страны — участницы СЕ должны иметь равные возможности по участию в работе комитета министров СЕ и ПАСЕ. Также министры заявили, что в организациях должны участвовать все делегации. Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в ходе сессии была достигнута договоренность о том, что Москва останется в ПАСЕ.

Комментируя это, спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что разговоры о возвращении РФ в ПАСЕ пока преждевременны. Спикер Госдумы Вячеслав Володин со своей стороны заявил, что депутаты изучат все возможные риски при принятии решения о возвращении российской делегации в Парламентскую ассамблею.

Российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса в 2014 году из-за вхождения Крыма в состав РФ, это ограничение регулярно продлевалось. В 2017 году российские власти решили приостановить выплаты взносов. До этого решения Москва была одним из крупнейших доноров бюджета Совета Европы, ежегодно переводя в него около €30 млн.