Госдума озвучит решение по участию делегации РФ в ПАСЕ в четверг

Госдума озвучит решение относительно участия России в заседаниях зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в четверг, 17 января. Такое заявление сделал 14 января первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников на заседании совета Госдумы, пишет «РИА Новости».

«В четверг запланировано рассмотрение проекта постановления и заявления по вопросу участия делегации Федерального собрания РФ, в конкретном случае — Госдумы, в сессии ПАСЕ», — сказал Мельников.

Он также отметил, что данный вопрос завтра, 15 января, будет рассматривать профильный комитет Госдумы.

9 января вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подтвердили, что российская делегация получила приглашение от ПАСЕ принять участие в заседаниях ее зимней сессии с 21 до 25 января во французском Страсбурге. Слуцкий добавил, что законодатели проконсультируются с коллегами по Совету Федерации и МИД РФ, после чего примут решение.

19 декабря на закрытии осенней сессии Госдумы спикер Вячеслав Володин заявил, что Россия вернется в ПАСЕ, только если ассамблея отменит нормы, которые позволяют лишать национальные делегации права голоса. До этого ни участвовать, ни финансировать эту организацию у Москвы оснований нет.

В апреле 2014 года Москва была лишена права голоса в ПАСЕ. Санкции регулярно продлевались, и в 2017 году российские власти решили приостановить выплаты взносов. До этого решения Россия была одним из крупнейших доноров бюджета Совета Европы, переводя в него ежегодно около €30 млн.