Пушков объяснил опасения из-за восстановления России в ПАСЕ

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал негативную реакцию некоторых европейских политиков из-за возможного восстановления прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

По его мнению, противники России боятся, что возвращение российской делегации права голоса станет «точкой перелома» и первым шагом к отмене санкций ЕС против Москвы.

«В этом — скрытая политическая интрига борьбы вокруг восстановления прав делегации России в ПАСЕ: если их восстановят, то может обрушиться монолитный фронт сторонников санкций в Европе. Не случайно санкции ПАСЕ были приняты в то же время, что и первые санкции ЕС, — в апреле 2014», — написал политик в Twitter.

Слова сенатора подтверждаются заявлениями представителей некоторых стран Евросоюза. 18 мая, министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил, что его шокирует предоставление России прав в ПАСЕ, так как дальше на повестку могут вынести снятие антироссийских санкций.

Против высказалась и президент Эстонии Керсти Кальюлайд, по мнению которой, диалог с Россией поддерживать стоит, но это «не означает возвращение к партнерству».

17 мая министры иностранных дел стран Совета Европы на встрече в Хельсинки приняли заявление о том, что все страны-участницы СЕ должны иметь равные права и участвовать в работе организаций.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что была достигнута договоренность о том, что Москва останется в ПАСЕ.

Тем не менее в России заявили, что пока преждевременно говорить о возвращении Москвы в ПАСЕ.

Россия была лишена права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ в 2014 году из-за возвращения Крыма в состав РФ. Так как ситуация со временем не менялась, Москва перестала направлять заявку на участие в заседаниях, а в 2017 году приостановила внесение членских взносов в СЕ, что стало ощутимо для организации, так как РФ была одном одним из крупнейших доноров Совета Европы.