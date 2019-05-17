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Матвиенко прокомментировала решение о возвращении России в ПАСЕ

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Разговоры о возвращении РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) являются преждевременными. Об этом в пятницу, 17 мая, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, сообщает «Российская газета».

Таким образом она прокомментировала пожелание комитета министров Совета Европы, чтобы все члены СЕ, включая Россию, приняли участие в июньском заседании ПАСЕ.

«Это важное, хорошее, коллективное решение высокого органа Совета Европы о необходимости обеспечения равных условий участия всех делегаций как в КМСЕ (Кабинет министров Совета Европы — Ред.), так и в ПАСЕ», — цитирует ее издание.

Кроме того, Матвиенко отметила, что решение о возвращении будет принимать межведомственная комиссия с учетом внесения изменений в регламент ПАСЕ.

И добавила, что справедливость восторжествовала и что теперь никакой дискриминации национальных делегаций по субъективным, политическим и иным причинам быть не должно.

Ранее 17 мая пресс-служба МИД Германии со ссылкой на главу ведомства Хайко Мааса сообщила, что в ходе сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в Хельсинки достигнута договоренность о том, что Россия останется в ПАСЕ.

Российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса в 2014 году из-за вхождения Крыма в состав РФ, это ограничение регулярно продлевалось. В 2017 году российские власти решили приостановить выплаты взносов. До этого решения Москва была одним из крупнейших доноров бюджета Совета Европы, ежегодно переводя в него около €30 млн.

15 января председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что РФ вернется к работе в составе ПАСЕ только после устранения санкционных статей из ее регламента.

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