Глава МИД ФРГ сообщил о договоренности оставить Россию в ПАСЕ

В ходе сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в Хельсинки достигнута договоренность о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас, сообщает 17 мая пресс-служба внешнеполитического ведомства Германии. Если Москва покинет Совет Европы, это станет ударом по защите прав человека в России, отмечается в сообщении.

Государства-участники ПАСЕ связаны решениями Европейского суда по правам человека. В свою очередь, своими решениями суд неоднократно мог защищать правозащитников, особенно в России. «Поэтому то, что страна остается членом Совета Европы, отвечает интересам Германии», — отметили в МИД ФРГ.

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что позиция Российской Федерации по работе своей делегации в ПАСЕ была абсолютно исчерпывающей и последовательной.

«Россия заинтересована в работе ПАСЕ», — напомнил он. По словам представителя Кремля, эта заинтересованность может реализовываться на равноправной основе.

Ранее Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) распространил заявление, в котором говорится, что страны Совета Европы должны иметь право на равное участие в КМСЕ и ПАСЕ.

15 мая официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар заявила, что Берлин продолжает выступать за сохранение членства России в Совете Европы.

Российскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы лишили права голоса в 2014 году из-за вхождения Крыма в состав РФ. Ограничение регулярно продлевалось. В 2017 году российские власти решили приостановить выплаты взносов. До этого решения Москва была одним из крупнейших доноров бюджета Совета Европы, ежегодно переводя в него около €30 млн.

15 января председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что РФ вернется к работе в составе ПАСЕ только после устранения санкционных статей из ее регламента. Два дня спустя депутаты Госдумы приняли решение не формировать парламентскую делегацию от России в ПАСЕ и не платить взнос в СЕ.