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В Совете Европы заявили о равных правах всех стран на работу в ПАСЕ

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Фото: Global Look Press
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Все страны Совета Европы должны иметь право на равное участие в Комитете министров и Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном в пятницу, 17 мая.

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«Все государства-члены должны иметь право на равноправное участие в Комитете министров и Парламентской ассамблее, двух уставных органах Совета Европы», — цитирует текст заявления «РИА Новости».

Отмечается, что одним из основных обязательств государств-членов является уплата обязательных взносов в обычный бюджет. Министры также подчеркнули необходимость скоординированных действий, для того чтобы повысить способность организации реагировать более эффективно в ситуациях, когда государство-член нарушает свои уставные обязательства или не соблюдает имеющиеся стандарты, фундаментальные принципы и ценности.

Отношения России с Советом Европы осложнились в 2014–2015 годах в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с РФ. В частности, представители РФ лишены возможности голосовать и отстранены от участияв руководящих органах Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Москва заявила, что в подобных условиях работать невозможно, и прекратила участие в заседаниях, а также прекратила платить взносы на содержание СЕ.

Позже организация призвала к сохранению членства России и выступила за диалог с Москвой.

РФ заявила о готовности выплатить Совету Европы взносы и назвала условием возобновления работы гарантию отсутствия дискриминации делегаций со стороны ПАСЕ.

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