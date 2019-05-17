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Лавров рассказал об отношении России к работе в ПАСЕ

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Россия не стремится покидать Совет Европы и не отказывается от своих обязательств в организации, в том числе финансовых. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Представители России заинтересованы в продолжении работы в СЕ на основе норм международного права, целей и принципов Устава ООН, говорится в тексте выступления министра, опубликованном на сайте МИД.

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«Убеждены, что в Европе должны понимать: без России едва ли возможно обеспечить подлинную европейскую безопасность в каждом ее измерении», — подчеркнул дипломат.

Недопуск России к выборам главы ПАСЕ будет иметь далеко идущие последствия, добавил министр.

Ранее 17 мая КМСЕ распространил заявление, в котором говорится, что страны Совета Европы должны иметь право на равное участие в КМСЕ и ПАСЕ.

Отмечается, что одним из основных обязательств государств-членов является уплата взносов. Министры также подчеркнули необходимость скоординированных действий, для того чтобы повысить способность организации реагировать более эффективно в ситуациях, когда государство-член нарушает свои уставные обязательства или не соблюдает имеющиеся стандарты, фундаментальные принципы и ценности.

Делегация России в ПАСЕ была лишена права голоса и ряда значимых полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Годом позже ассамблея дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ на это Москва отказалась работать на таких условиях.

ПАСЕ на апрельской сессии 2019 года большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Россию сформировать свою делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.

Крым стал частью России весной 2014 года по итогам референдума, на котором за такое решение высказалось большинство жителей. Москва не раз подчеркивала, что процедура присоединения региона прошла в строгом соответствии международным правовым нормам.

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