Песков напомнил о последовательной позиции России по работе в ПАСЕ

Позиция Российской Федерации по работе своей делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) была абсолютно исчерпывающей и последовательной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия заинтересована в работе ПАСЕ», — напомнил он. По словам представителя Кремля, эта заинтересованность может реализовываться на равноправной основе.

«Когда российская делегация должна абсолютно равноправно работать во всех механизмах», — пояснил 17 мая Песков.

«В противном случае говорить о сотрудничестве не приходится», — указал он.

Ранее Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) распространил заявление, в котором говорится, что страны Совета Европы должны иметь право на равное участие в КМСЕ и ПАСЕ.

15 мая официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар заявила, что Берлин продолжает выступать за сохранение членства России в Совете Европы.

Российскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы лишили права голоса в 2014 году из-за вхождения Крыма в состав РФ. Ограничение регулярно продлевалось. В 2017 году российские власти решили приостановить выплаты взносов. До этого решения Москва была одним из крупнейших доноров бюджета Совета Европы, ежегодно переводя в него около €30 млн.

15 января председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что РФ вернется к работе в составе ПАСЕ только после устранения санкционных статей из ее регламента. Два дня спустя депутаты Госдумы приняли решение не формировать парламентскую делегацию от России в ПАСЕ и не платить взнос в СЕ.

ПАСЕ на апрельской сессии 2019 года большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Россию сформировать свою делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.