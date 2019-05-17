В Госдуме призвали не спешить говорить о победе российской дипломатии в ПАСЕ

Говорить о возвращении России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), как о решенном деле пока рано, несмотря на положительные сдвиги в этом вопросе, поделился своим мнением в беседе с «Известиями» член комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее в четверг, 17 мая, пресс-служба МИД Германии со ссылкой на главу ведомства Хайко Мааса сообщила, что в ходе сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в Хельсинки достигнута договоренность о том, что Россия останется в ПАСЕ.

«Пока рано говорить (о возвращении в ПАСЕ. — Ред.), но уже все склоняются к тому, что так будет», — сказал депутат Чепа.

Позиция российского парламента заключается в том, чтобы восстановить полномочия России в ПАСЕ в полном объеме, напомнил депутат.

Ранее 17 мая Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) распространил заявление, в котором говорится, что страны Совета Европы должны иметь право на равное участие в КМСЕ и ПАСЕ.



В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что позиция Российской Федерации по работе своей делегации в ПАСЕ была абсолютно исчерпывающей и последовательной.

Ранее, 15 мая, официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар заявила, что Берлин продолжает выступать за сохранение членства России в Совете Европы.

Российскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы лишили права голоса в 2014 году из-за вхождения Крыма в состав РФ. Ограничение регулярно продлевалось. В 2017 году российские власти решили приостановить выплаты взносов. До этого решения Москва была одним из крупнейших доноров бюджета Совета Европы, ежегодно переводя в него около €30 млн.

15 января председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что РФ вернется к работе в составе ПАСЕ только после устранения санкционных статей из ее регламента. Два дня спустя депутаты Госдумы приняли решение не формировать парламентскую делегацию от России в ПАСЕ и не платить взнос в СЕ.