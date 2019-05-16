Прямой эфир

Эксперт назвал агонией демарш Климкина из-за решения Совета Европы по России

0
Фото: TASS/Zuma/Nazar Furyk
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отказ министра иностранных дел Украины Павла Климкина посетить 17 мая министерское заседание Совета Европы (СЕ) в Хельсинки никак не скажется на взаимоотношениях Украины и Евросоюза, уверен украинский политолог и экономист Александр Дудчак. Он напомнил в беседе с «Известиями», что представители избранного президента страны Владимира Зеленского уже подтвердили курс на сотрудничество с Европой.

Ранее комитет министров СЕ принял решение, в котором открывается путь для возвращения России в ПАСЕ. Ожидается, что на ежегодной сессии комитета, которая состоится 16–17 мая в финской столице, эту инициативу одобрят окончательно, без изменений и обсуждения, пишет «РИА Новости».

Утром кресла, вечером взносы: РФ готова отдать Совету Европы €60 млн
Но только если права российской делегации будут полностью восстановлены

«Демарши Климкина — это не более чем демарши Климкина. Ему осталось на посту работать недолго. Можно расценивать это как эпизод подготовки к парламентским выборам», — сказал Дудчак.

Таким образом Климкин пытается напомнить о себе и о том, что Украина не получила обещанных компенсаций за создание проблем для России.

«Это была политика неразумная, этот шаг — просто продолжающаяся по инерции агония уходящей власти», — заключил собеседник издания.

Ранее, 15 мая, официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар заявила, что Берлин продолжает выступать за сохранение членства России в Совете Европы.

Лишение российской делегации ряда значимых прав в СЕ привело к тому, что в конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ.

Ранее, 6 мая, Украина обвинила Россию в кризисе Совета Европы. Киев призвал организацию не идти на уступки РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Германия продолжит выступать за сохранение членства России в СЕ
Россия готова отдать долг €60 млн Совету Европы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017