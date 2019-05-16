Эксперт назвал агонией демарш Климкина из-за решения Совета Европы по России

Отказ министра иностранных дел Украины Павла Климкина посетить 17 мая министерское заседание Совета Европы (СЕ) в Хельсинки никак не скажется на взаимоотношениях Украины и Евросоюза, уверен украинский политолог и экономист Александр Дудчак. Он напомнил в беседе с «Известиями», что представители избранного президента страны Владимира Зеленского уже подтвердили курс на сотрудничество с Европой.

Ранее комитет министров СЕ принял решение, в котором открывается путь для возвращения России в ПАСЕ. Ожидается, что на ежегодной сессии комитета, которая состоится 16–17 мая в финской столице, эту инициативу одобрят окончательно, без изменений и обсуждения, пишет «РИА Новости».

«Демарши Климкина — это не более чем демарши Климкина. Ему осталось на посту работать недолго. Можно расценивать это как эпизод подготовки к парламентским выборам», — сказал Дудчак.

Таким образом Климкин пытается напомнить о себе и о том, что Украина не получила обещанных компенсаций за создание проблем для России.

«Это была политика неразумная, этот шаг — просто продолжающаяся по инерции агония уходящей власти», — заключил собеседник издания.

Ранее, 15 мая, официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар заявила, что Берлин продолжает выступать за сохранение членства России в Совете Европы.

Лишение российской делегации ряда значимых прав в СЕ привело к тому, что в конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ.

Ранее, 6 мая, Украина обвинила Россию в кризисе Совета Европы. Киев призвал организацию не идти на уступки РФ.