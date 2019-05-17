Украинский дипломат оценил «риск» возвращения России в ПАСЕ

Представитель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев оценил «риск» возвращения России в ПАСЕ. Об этом он написал на своей странице в Facebook в пятницу, 17 мая, после сессии Комитета министров Совета Европы.

«Ситуация в Совете Европы является паршивой. Но Россию в ПАСЕ еще не вернули... Это невозможно сделать без внесения изменений в регламент ПАСЕ», — написал Арьев.

По его словам, большинство министров иностранных дел стран-членов СЕ дали соответствующий сигнал Ассамблее. Поэтому, по его мнению, «риск безусловного возвращения России велик». При этом, как отметил дипломат, украинская позиция в ПАСЕ ослаблена ситуацией в Верховной раде и «полным отсутствием позиции новоизбранного президента».

По мнению Арьева, возвращение России в состав СЕ чревато «существенным подрывом доверия к ключевой организации, 70 лет назад основанной для защиты демократии».

«Но будем бороться до конца. Мы выстоим, даже если в Совете Европы бетон европейских ценностей начнет разваливаться», — заключил Арьев.

Ранее 17 мая глава МИД Германии Хайко Маас сообщил о достижении договоренности о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы. Маас подчеркнул, что Россия является членом СЕ «со всеми связанными с этим правами и обязанностями», то есть, должна платить взносы.

Москва отказалась от уплаты взносов в ПАСЕ в 2017 году в связи с тем, что тремя годами ранее депутаты Ассамблеи лишили российскую делегацию полномочий из-за ситуации на Украине.