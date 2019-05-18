Министр обороны Эстонии раскритиковал восстановление России в ПАСЕ

Министр обороны Эстонии Юри Луйк выступил против решения вернуть России право голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

По словам Луйка, решение Совета Европы о предоставлении российской делегации всей полноты прав, его шокировало.

«Я жду, что в скором времени в повестку дня следующим может быть вынесен вопрос об отмене санкций Европейского союза в отношении России», - цитирует его 18 мая ТАСС.

Россия была лишена права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ в 2014 году из-за возвращения Крыма в состав РФ. Так как ситуация со временем не менялась, Москва перестала направлять заявку на участие в заседаниях, а в 2017 году приостановла внесение членских взносов в СЕ, что стало ощутимо для организации, так как РФ была одном одним из крупнейших доноров Совета Европы.

При этом РФ отметила, что возобновит работу в ПАСЕ только, если организация признает равные права для всех стран-участниц и прекратит потворствовать антироссийским настроениям.

17 мая главы МИД стран Совета Европы на встрече в Хельсинки приняли заявление о том, что все страны - участницы СЕ должны иметь равные возможности по участию в работе Комитета министров СЕ и ПАСЕ. Также министры заявили, что в организациях должны участвовать все делегации.

Однако спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что разговоры о возвращении РФ в ПАСЕ пока преждевременны.