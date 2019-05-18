Госдума изучит все риски при принятии решения о возвращении в ПАСЕ

Госдума изучит все возможные риски при принятии решения о возвращении российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), однако перед этим нужно дождаться реакции самой организации на заявление комитета министров СЕ. Об этом в субботу, 18 мая, заявил журналистам спикер парламента Вячеслав Володин.

«Мы изучим все риски при принятии решения, чтобы в ПАСЕ не возникло больше ситуации, аналогичной той, которая произошла ранее. И только после этого будем направлять заявку на участие», — цитирует председателя Госдумы ТАСС.

Володин отметил, что в любом случае ПАСЕ должна внести изменения в свой регламент, закрепив в нем норму о равенстве всех национальных делегаций, либо делегировать комитету министров полномочия по этому вопросу.

Ранее 17 мая пресс-служба МИД Германии со ссылкой на главу ведомства Хайко Мааса сообщила, что в ходе сессии комитета министров Совета Европы в Хельсинки достигнута договоренность о том, что Россия останется в ПАСЕ.

Российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса в 2014 году из-за вхождения Крыма в состав РФ, это ограничение регулярно продлевалось. В 2017 году российские власти решили приостановить выплаты взносов. До этого решения Москва была одним из крупнейших доноров бюджета Совета Европы, ежегодно переводя в него около €30 млн.