Время советов: решение Комитета министров не исчерпало конфликт РФ и СЕ

Россия приветствует заявление Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) о том, что у всех стран-членов должны быть равные возможности. Таким образом КМСЕ подтвердил правоту российской делегации, требующей восстановления своих полномочий в Парламентской ассамблее (ПАСЕ), заявил «Известиям» глава комитета Совета Федерации (СФ) по международным делам Константин Косачев. Вместе с тем положительный исход министерской сессии еще не означает окончательного решения конфликта между Россией и Советом Европы. Исходя из принципа разделения властей, Комитет министров не может диктовать Парламентской ассамблее, какую позицию должны занимать ее участники . Именно поэтому решение о возвращении РФ ее прав в ПАСЕ будет принимать не кто иной, как депутаты Ассамблеи.

Разговор на равных

Во второй день сессии, которая проходила в Хельсинки 16–17 мая, Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) выступил с заявлением о том, что все страны организации должны иметь равные возможности для участия в работе уставных органов организации . Главы МИД Совета Европы подчеркнули, что, с учетом важности июньской сессии (тогда депутаты выберут нового генерального секретаря), в заседании должны участвовать парламентарии всех государств-членов. При этом в итоговом заявлении подчеркивается, что «одной из фундаментальных обязанностей стран является оплата взносов в бюджет организации».

Такое заявление КМСЕ вполне соответствует тому, чего от организации ждут в Москве . Так, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Россия заинтересована в работе ПАСЕ и в Совете Европы, однако сотрудничество должно вестись на условиях равноправия.

В Москве итоги КМСЕ восприняли со сдержанным оптимизмом . По словам главы комитета СФ по международным делам Константина Косачева, позиция Комитета «косвенно подтверждает правоту российских претензий к предыдущим решениям ПАСЕ о лишении российской делегации ее прав».

совет европы Участники ежегодной встречи министров иностранных дел Совета Европы в Хельсинки, Финляндия Фото: REUTERS/Lehtikuva/Vesa Moilanen

— Принятое решение четко фиксирует и разъясняет соответствующее положение устава Совета Европы, согласно которому любая страна имеет право быть представленной на равных во всех уставных органах, — подчеркнул политик.

Одной из причин такого заявления стали финансовые проблемы организации в том числе и из-за недостатка российских взносов . До недавнего времени РФ наряду с Великобританией, Германией, Италией и Францией была одним из крупнейших доноров Совета Европы. По словам диписточника «Известий», ее ежегодный взнос составлял порядка €32,5 млн при общем бюджете организации свыше €400 млн.

В 2014 году из-за событий на Украине члены ПАСЕ лишили российскую делегацию права голоса и ряда других возможностей. В ответ на это в 2016 году Москва отказалась подтверждать свои полномочия в Ассамблее, а в июне 2017-го заявила о приостановке выплат в бюджет организации.

— Отнюдь не призываю к тому, чтобы всегда все действовали методами шантажа, — сказал по итогам министерской сессии 17 мая шеф российской дипломатии Сергей Лавров. — Но если бы мы этого не сделали, то, может быть, и не пришло бы к нашим партнерам осознание недопустимости той ситуации, которая сложилась из-за нелегитимного решения ПАСЕ.

Как писали «Известия» в апреле со ссылкой на источники, если права российской делегации будут восстановлены, Москва не просто начнет выплачивать свои взносы, но и вернет долг в €60 млн, который набежал у нее за минувшие два года.

Переход в режим ожидания

Много шума наделало заявление главы МИД ФРГ Хайко Маас, который в ходе сессии КМСЕ сказал, что стороны договорились о сохранении места России в ПАСЕ. Тем не менее сейчас было бы ошибочно предполагать, что пятилетний конфликт между РФ и Советом Европы исчерпан . Финальную точку в этой истории должны поставить депутаты ПАСЕ, ближайшая сессия которой состоится в июне 2019 года.

Как рассказал «Известиям» доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин, в СЕ действует демократический принцип разделения властей, а потому Комитет министров, будучи исполнительной ветвью власти, не может диктовать решения законодательной Парламентской ассамблее.

Хайко Маас Глава МИД ФРГ Хайко Маас Фото: REUTERS/Edgard Garrido

— Конечно, депутаты ПАСЕ будут смотреть на заявления государственных лидеров, которые создают определенный политический климат. Мы помним, что за членство РФ в СЕ высказывались и официальный Париж, и Берлин, —отметил эксперт. — Комитет министров уже выступал за то, чтобы Россия полностью функционировала в Совете Европы — особенно по части выплаты взносов, однако вот уже два года ситуация остается неизменной.

По словам Константина Косачева, принципиально важно, чтобы в Парламентской ассамблее пошли по стопам КМСЕ. Сейчас стоит понаблюдать за реакцией структуры в ближайшие недели: к примеру, на следующей неделе состоится Бюро ПАСЕ, на котором этот вопрос будет рассматриваться, подчеркнул сенатор.

Таким образом, следующий месяц станет судьбоносным в отношениях России и Совета Европа. Помимо того, что на июньской сессии пройдут выборы генсекретаря организации, тогда же истечет двухлетний срок, до которого Москва, согласно ст. 9 устава СЕ, должна выплатить свой долг перед организацией. Если этого не произойдет (а без восстановления прав делегации в ПАСЕ этого не случится точно), Комитет министров должен будет заморозить право Москвы на участие в уставных органах до тех пор, пока выплаты не будут возобновлены. А это значит, что вопрос участия России в организации вплоть до итогов июньской сессии ПАСЕ остается открытым.