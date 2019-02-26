Никаких советов: РФ может выйти из СЕ после выборов генсека структуры

Москва допускает возможность выхода из Совета Европы (СЕ), если права российской делегации в ПАСЕ не будут восстановлены полностью и без условий. Об этом «Известиям» заявил высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах. В этом контексте показательными станут выборы генерального секретаря организации, которые пройдут в июне 2019 года. Как сообщил замглавы МИД России Александр Грушко, вопрос членства РФ в СЕ будет решаться в зависимости от позиции тех, кто лишил нашу делегацию ее полномочий. Опрошенные «Известиями» депутаты ПАСЕ заявили, что право выбирать главу Совета Европы у российской делегации есть, а главное препятствие — отказ парламентариев участвовать в сессиях ассамблеи в 2019 году. В ответ на это глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев напомнил о санкциях в отношении Москвы и подчеркнул, что частичное восстановление прав россиян не устраивает.

На лезвии кризиса

Если российскую делегацию в ПАСЕ не восстановят полностью в правах до июня 2019 года, то РФ может принять решение о выходе из Совета Европы. При этом ни о каком частичном возвращении полномочий речи быть не может.

— Вопрос о том, как нам действовать в отношении организации, находится на стадии обсуждения. Конечно, мы надеемся, что наши европейские коллеги будут руководствоваться здравым смыслом и примут решение о прекращении рестрикций в отношении россиян в ПАСЕ. В противном случае не видим смысла оставаться в структуре, — отметил диписточник.

Как заявил «Известиям» Александр Грушко, решение Москвы во многом зависит от позиции «тех, кто лишил российскую делегацию полномочий».

грушко Заместитель главы МИД России Александр Грушко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Мы исходим из того, что при наличии доброй воли и при понимании того, что Совет Европы должен оставаться организацией, которая объединяет страны на пространстве от Владивостока до Лиссабона, выход должен быть найден. С нашей точки зрения, это безусловное и полное восстановление прав нашей делегации, — подчеркнул Александр Грушко.

На фоне затянувшихся противоречий между Россией и Советом Европы под вопросом оказалось участие Москвы в выборах генсека организации. По словам Александра Грушко, избрание главы Совета Европы без России будет чревато тем, что организация окажется в еще более глубоком кризисе.

— В июне состоится сессия ПАСЕ, на которой будет избран генеральный секретарь организации. На сегодняшний день часть судей ЕСПЧ и комиссар по правам человека были избраны без нашего участия. Если то же произойдет и с выборами генсекретаря, это станет глубочайшим кризисом для Совета Европы, — сказал «Известиям» дипломат.

Еще в конце 2018-го глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что если Россию захотят исключить из Совета Европы, то она скорее сама решит покинуть организацию. Более того, по словам Константина Косачева, сценарий возможного выхода России из Совета Европы прорабатывается сейчас на межведомственном уровне. Ранее генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд отметил, что членство России в СЕ может быть приостановлено с 1 июля — спустя два года с момента отказа от взносов.

На пост генсекретаря Совета Европы претендуют четыре кандидата: министр иностранных дел и министр обороны Бельгии Дидье Рейндерс, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, бывший министр иностранных дел Греции Дора Бакояннис и министр иностранных дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич. В марте 2019 года комитет министров СЕ проведет индивидуальное собеседование с каждым кандидатом, после чего утвердит окончательный список претендентов и передаст его в ПАСЕ. Выборы нового генсекретаря, мандат которого начнется 1 октября 2019 года, пройдут в июне этого года.

Ягланд Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд Фото: Global Look Press/Dimitrios Karvountzis

Опрошенные «Известиями» члены ПАСЕ из Германии, Франции, Италии, Австрии и Нидерландов сошлись на том, что участие российской делегации в выборах генсекретаря организации необходимо. Как заявил «Известиям» член ПАСЕ, итальянский сенатор Мануэль Вескови, «Россия должна вернуться в Совет Европы и играть в нем стратегическую роль». При этом политик подчеркнул, что наиболее оптимальная форма в решении всех вопросов между сторонами — возобновление диалога.

Глава французской делегации в ПАСЕ Николь Трисс и ее коллеги уверены, что Россия внесет свой вклад в назначение нового генсекретаря. Представитель РФ в комитете министров примет участие в одобрении списка кандидатов в марте 2019 года. Тем не менее, по правилам ПАСЕ, ни один из представителей российского парламента не сможет голосовать на выборах в июне, сказали «Известиям» опрошенные депутаты.

Глава немецкой делегации в ПАСЕ Андреас Ник подтвердил, что право выбирать главу Совета Европы у Москвы осталось, однако отказ от участия в заседаниях ассамблеи в 2019 году автоматически делает невозможным ее вовлеченность в процесс голосования.

— Комиссия по правилам процедуры Парламентской ассамблеи Совета Европы констатировала, что лишение права голоса в ПАСЕ не затрагивает установленные уставом права на участие в выборах других органов СЕ. Тем самым может быть открыт путь для участия российской делегации в выборах генерального секретаря, — заявил «Известиям» Андреас Ник. — К сожалению, Госдума и Совет Федерации приняли решение не направлять делегацию для участия в сессиях ПАСЕ в 2019 году.

В ответ на это российский сенатор Константин Косачев заявил, что частичное восстановление прав делегации Москву не устраивает. По словам политика, Россия вступала в Совет Европы не только ради того, чтобы выбирать его руководство.

косачев Глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Мы вступали, чтобы участвовать в дискуссиях, а также в разработке и принятии решений. В этом нас ограничили и будут ограничивать и дальше, поскольку ситуация, из-за которой вводились санкции, не изменилась, — сказал «Известиям» сенатор. — Там ведь речь идет не только о праве голоса — есть еще право участвовать в руководящих органах, в мониторинговых миссиях и многие другие. Нам важно, чтобы возможность накладывать ограничения на национальные делегации из регламента исчезла. Мы представляем в ПАСЕ своих избирателей, и никто, кроме них, не имеет права в результате демократичных процедур эти права пересматривать и уж тем более ограничивать.

А судьи кто?

Возможное участие России в выборах генсекретаря Совета Европы действительно могло бы стать шагом на пути к решению затянувшегося пятилетнего кризиса. По словам Александра Грушко, комиссар по правам человека и 27 из 47 судей ЕСПЧ были избраны без российского участия. Несмотря на информацию о том, что при выходе из СЕ Россия автоматически перестанет выполнять решения ЕСПЧ, замглавы МИД РФ отметил: Москва продолжает взаимодействовать с судом в рабочем порядке.

— С ЕСПЧ мы работаем в обычном порядке, недавно туда ездила делегация наших судей. Мы никакие правовые каналы с Советом Европы не обрываем, многие ведомства продолжают тесное сотрудничество по выполнению конвенций, в которых участвует Россия, — подчеркнул в беседе с «Известиями» дипломат. — Идет обычная ежедневная работа, направленная на укрепление общего правового пространства.

Европейский суд Европейский суд по правам человека в Страсбурге Фото: Global Look Press/John Edward Linden

В пресс-службе ПАСЕ «Известиям» сообщили, что члены всех делегаций, чьи полномочия были ратифицированы ассамблеей, могут выбирать судей в ЕСПЧ и прочих высокопоставленных чиновников.

— Таким образом, российские парламентарии, будучи аккредитованными членами ПАСЕ, могут выбирать судей, — заявили в пресс-службе ассамблеи. — Однако в прошлом месяце российский парламент уже четвертый год подряд не отправил своих делегатов.

В апреле 2014 года делегацию РФ в ПАСЕ лишили права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Москва в ответ решила прекратить участие в деятельности ассамблеи начиная с 2015 года. В январе этого года Госдума единогласно постановила не направлять российскую делегацию на сессию ПАСЕ и оставить в силе решение о заморозке выплат взноса в бюджет организации.