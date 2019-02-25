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Грушко заявил о возможном выходе России из Совета Европы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Москва допускает возможность выхода из Совета Европы, если права российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не будут восстановлены полностью и без усилий. Об этом «Известиям» заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

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По словам дипломата, решение во многом будет зависеть от позиции «тех, кто лишил российскую делегацию полномочий».

«Мы исходим из того, что при наличии доброй воли и при понимании того, что Совет Европы должен оставаться организацией, которая объединяет страны на пространстве от Владивостока до Лиссабона, выход должен быть найден», — подчеркнул Грушко.

Участие Москвы в выборах генсека Совета Европы также остается под вопросом. По словам дипломата, если голосование пройдет без России, это чревато углублением кризиса СЕ.

Российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса в 2014 году из-за вхождения Крыма в состав РФ. В дальнейшем ограничение регулярно продлевалось. В 2017 году российские власти решили приостановить выплаты взносов. До этого решения Москва была одним из крупнейших доноров бюджета Совета Европы, ежегодно переводя в него около €30 млн.

Полную версию читайте в материале «Известий» от 26 февраля.

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