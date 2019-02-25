Грушко заявил о возможном выходе России из Совета Европы

Москва допускает возможность выхода из Совета Европы, если права российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не будут восстановлены полностью и без усилий. Об этом «Известиям» заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

По словам дипломата, решение во многом будет зависеть от позиции «тех, кто лишил российскую делегацию полномочий».

«Мы исходим из того, что при наличии доброй воли и при понимании того, что Совет Европы должен оставаться организацией, которая объединяет страны на пространстве от Владивостока до Лиссабона, выход должен быть найден», — подчеркнул Грушко.

Участие Москвы в выборах генсека Совета Европы также остается под вопросом. По словам дипломата, если голосование пройдет без России, это чревато углублением кризиса СЕ.

Российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса в 2014 году из-за вхождения Крыма в состав РФ. В дальнейшем ограничение регулярно продлевалось. В 2017 году российские власти решили приостановить выплаты взносов. До этого решения Москва была одним из крупнейших доноров бюджета Совета Европы, ежегодно переводя в него около €30 млн.

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