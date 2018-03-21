Европейский собес

На днях Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) признала, что столкнулась с серьезными финансовыми проблемами из-за отказа России перечислить часть взноса. Но свою лепту в плачевное состояние организации внесла и Турция, которая решила выйти из числа крупных плательщиков организации. В итоге в ПАСЕ стали жаловаться и соображать, как сэкономить деньги, чтобы выйти из беспрецедентного кризиса, затрагивающего Совет Европы (СЕ) в целом. Что привело к образованию дыры в бюджете международного политического института — в материале портала iz.ru.

Огромные потери

Бюджет СЕ должен потерять порядка €42,7 млн впервые в истории. И эта цифра еще не предел. Решение Турции вернуться к статусу обычного вкладчика привело к потере €20 млн. Кроме того, по данным ПАСЕ, Россия в 2017 году не выплатила €22,65 млн и пока не собирается делать это и в 2018-м.

В Совет Европы входит 47 стран. Взносы рассчитываются по формуле, принимающей во внимание численность населения и ВВП. Основными донорами до недавнего времени были шесть государств: Россия, Франция, Великобритания, Германия, Италия, Турция. Они платили равные суммы — около €33 млн, пополняя бюджет организации больше чем наполовину.

евро Фото: Global Look Press/Klaus Ohlenschläger

Общий размер бюджета СЕ в 2017 году составлял более €454 млн. Эти деньги идут на финансирование всей структуры Совета Европы: Комитета министров, ПАСЕ, Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и Конгресса местных и региональных властей.

Экономия на бумаге и уборке

Итак, чтобы сэкономить, а заодно наказать Анкару, ПАСЕ решила убрать турецкий из числа рабочих языков ассамблеи, а значит не тратиться на перевод заседаний и документов на этот язык. Турции теперь придется самостоятельно об этом позаботиться — за свой счет. Оказывается, ежегодные расходы Ассамблеи на данные цели равнялись €700 тыс.

В 2018 году бюджет Ассамблеи составляет чуть менее €17,5 млн. При этом часть — €1,5 млн — она вынуждена заморозить. В принятой в марте резолюции ПАСЕ отмечает, что крайне недовольна такими серьезными сокращениями бюджета, который и так ослаблен «десятилетием ограничений».

Помимо переводчиков, по некоторым данным, международный институт вынужден ужаться и в некоторых других вещах: документы теперь не раздают в печатном виде, а ковры стали реже чистить.

Как ПАСЕ дошла до такой жизни

Отношения Москвы и СЕ вновь сильно обострились после присоединения Крыма в 2014 году. Российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ и исключили из руководящих органов. Потом эти санкции продлили.

В ответ Россия вообще отказалась участвовать в деятельности Ассамблеи и объявила о блокировке части взноса в СЕ. Вообще за это страну могут исключить из СЕ, но Москва заплатила некоторую сумму в прошлом году, поэтому в отношении нее процедуру пока не запустили, говорит главный редактор научно-аналитического журнала «Бюллетень Европейского суда по правам человека» Юрий Берестнев.

При этом в России настаивают, чтобы полномочия были восстановлены в полном объеме и изменили регламент ПАСЕ, чтобы никто не мог лишать полномочий национальные делегации — тогда Москва и возобновит платежи.

чепа Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа Фото: РИА Новости/Александр Натрускин

«Мы, конечно, никого за нас не просим платить. Мы сами будет платить по своим счетам, если эти счета корректны. В данном случае просить нас выплатить взнос и не давать нам возможности работать — это абсурд», — заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько согласен с Чепой. «Это площадка, на которой Россию могут обливать грязью, демонстративно унижать ее представителей и так далее. В этом случае членские взносы — весьма значительные, — которые можно было бы направить на развитие российских регионов, платить в эту организацию странно и нецелесообразно», — считает эксперт.

А вот сенатор Алексей Пушков предложил направить «счет» Украине.

Все хотят возвращения друг друга

В то же время в начале года в ПАСЕ сменился председатель, что дает некую надежду на урегулирование ситуации. Ассамблею возглавил итальянский политик Микеле Николетти. Ранее он подготовил проект резолюции, который в итоге был принят, о гармонизации правил участия стран-членов в двух уставных органах Совета Европы. Речь как раз о ПАСЕ и Комитете министров. В работе последнего Россия участвует и, судя по всему, документ принимали как раз для нее.

В том, что резолюция прошла, многие увидели желание парламентариев вернуть Москву в ПАСЕ, но пока без гарантий. Была даже создана специальная комиссия «по гармонизации», и участвовать в ней пригласили Россию.

По словам Геворга Мирзаяна, доцента департамента политологии Финансового университета при Правительстве России, гармонизация будет означать, что руководству СЕ запрещено автоматически продлевать антироссийские санкции без согласия стран-членов. И это открывает путь к снятию ограничений.

матвиенко Спикер Совета Федерации Валентины Матвиенко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Заявление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко также настраивает на позитивный лад. Она обещала, что Москва вернется в Парламентскую ассамблею Совета Европы. «Нам это нужно. Кому больше — вопрос непростой. СЕ нужно не меньше, чем России, идет диалог», — сказала Матвиенко.

При этом Матвиенко заметила, что «ПАСЕ в глубоком кризисе, вместо созидательной работы на благо всех стран русофобское, крикливое меньшинство занимается политиканством».

По всей видимости, речь идет о Прибалтике и Украине. Постоянный представитель последней при Совете Европы Дмитрий Кулеба отметил, что Киев не идет на компромиссы в вопросе возвращения россиян. При этом даже он признал, что украинскую делегацию к этому склоняют.

Великобритания тоже выступила против восстановления диалога ПАСЕ с Россией на фоне отравления бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля.

Чтобы выпускать пар

ПАСЕ — по сути своей декларативная и совещательная структура. Ее решения, которые облекаются в форму резолюций, носят только рекомендательный характер и не обязательны к исполнению.

Тем не менее они определяют практическую деятельность Комитета министров, который занимает ключевое место в системе органов СЕ — он уполномочен принимать решения от имени Совета Европы. Комитет разрабатывает проекты конвенций и соглашений. Эти документы принимает ПАСЕ, затем они идут на ратификацию странам-участницам.

Вся ценность ПАСЕ заключается в том, что она объединяет фактически все европейские страны, а не только членов Евросоюза, и является площадкой для общения их представителей. Это своего рода престижный клуб.

Россия является членом Совета Европы уже более 20 лет и довольно часто подвергается критике со стороны ПАСЕ. В 2000 году страну лишили права голоса в Ассамблее из-за нарушений прав человека в Чечне, но потом полномочия восстановили.

Как отмечало в 2015 году Аналитическое агентство «Внешняя политика», из 85 резолюций, рекомендаций, приказов и «мнений» ПАСЕ касательно России за все время ее членства 28 были посвящены чеченскому конфликту. Еще 15 раз Ассамблея оценивала состояние российской демократии и девять — последствия российско-грузинского конфликта 2008 года. Еще был документ о недопустимости использования поставок энергоресурсов как метода политического давления.

пасе Дворец Европы в Страсбурге, где проходят заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

«Бывает сложно объяснить российское долготерпение такой игрой в одни ворота, которое делает опыт участия России в работе ПАСЕ похожим на трагикомедию. Позиция ПАСЕ закономерно вызвала вопросы в России о том, стоит ли вообще участвовать в работе этой организации», — указывает исследовательская организация. Однако со временем характер обсуждений в ПАСЕ изменился и приобрел менее обвинительный уклон. За это время стороны диалога привыкли друг к другу — Россия к тому, что Европа помешана на правах человека и плохо понимает, что происходит на постсоветском пространстве, а европейцы к тому, что россиян невозможно вывести из равновесия критическими тирадами, пишут аналитики.

По их мнению, свою главную функцию в российско-европейских отношениях ПАСЕ выполняет на ура, позволяя сторонам выпускать пар, не доводя дело до разрыва.

Ведущий научный сотрудник Центра Германских исследований института Европы РАН Александр Камкин, в свою очередь, поведал, что тема Крыма в Европе уже потеряла сенсационность и сошла с передовой повестки дня. «С другой стороны, а нужно ли в принципе России возвращаться в ПАСЕ, которая давно превратилась в европейский собес?» — спросил он.