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Госдума отказалась перечислять в бюджет ПАСЕ взнос за 2018 год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Нижняя палата парламента России решила не перечислять членский взнос в Парламентскую ассамблею совета Европы (ПАСЕ) за 2018 год.

Совет Госдумы, по словам вице-спикера Ивана Мельникова, утвердил план уплаты денежных средств в бюджеты различных международных организаций за текущий период, но ПАСЕ в этом списке не значится.

Глава комитета нижней палаты парламента по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, отметил, что Совету Европы придется сократить несколько важных программ из-за неуплаты Россией взноса.

Весной 2014 года ПАСЕ лишила делегацию РФ права голоса, а также некоторых других основных прав вскоре после начала украинского конфликта. Позднее организация продлила санкционный режим.

В связи с неучастием представителей России в работе ассамблеи Москва приняла решение о приостановке выплаты части взноса в бюджет Совета Европы летом 2017 года.

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