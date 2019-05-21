Украинские депутаты оценили роспуск Верховной рады

Роспуск Верховной рады и проведение досрочных выборов — правильный шаг, который позволит полностью перезагрузить власть в государстве. Об этом «Известиям» заявили депутаты украинского парламента, комментируя решение президента Владимира Зеленского.

По мнению Евгения Мураева, новоизбранный президент в инаугурационной речи довольно трезво обозначил проблемы страны, а прозвучавшие слова «сильно отличались от того, что в последнее время говорили его советники».

«Теперь надо на деле запустить переговорный процесс и остановить войну в Донбассе. Вопрос прекращения огня действительно зависит от главнокомандующего. Страна ждет, что он поведет ее в правильном направлении, поскольку еще пять лет политики, подобной той, что проводил Порошенко, мы не выдержим», — сказал «Известиям» депутат.

Другой украинский парламентарий Татьяна Бахтеева также считает, что главное, чего ждут украинцы от Зеленского, — прекращение боевых действий на востоке Украины и раскрытие многочисленных коррупционных схем.

Кроме того, лидеру страны предстоит заняться решением многочисленных проблем в жизни простых украинцев — от тяжелого социально-экономического положения и низких зарплат до недоступности медицинской помощи и разбалансированности системы образования.

В свою очередь зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий указал, что Зеленскому стоит уже сейчас начинать «выкашивать весь тот бурьян, который насадил Порошенко, в том числе в отношениях с Россией».

Подробнее — в материале «Известий»:

Верховная не рада: Владимир Зеленский отправил парламент на выборы