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Советник Зеленского назвал дату досрочных выборов в раду

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Внеочередные выборы в Верховную раду пройдут, предположительно, 21 июля. Такие сроки назвал советник президента Украины по юридическим вопросам Андрей Богдан.

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По его словам, которые приводит ТАСС, на сегодняшних консультациях с украинским президентом Владимиром Зеленским почти все главы парламентских фракций согласились с роспуском рады и внеочередными выборами. Он уточнил, что сейчас идут консультации с ЦИК по вопросу процедуры голосования.

Внеочередное пленарное заседание рады может состояться 22 мая, добавил он. На нем будет рассматриваться вопрос об изменении избирательного законодательства и установлении пропорциональной по партийным спискам системы.

В частности, Богдан подтвердил информацию, что депутаты могут снизить проходной барьер для партий с 5% до 3%.

20 мая Зеленский вступил в должность президента Украины. Глава государства в своей речи после церемонии инаугурации заявил о роспуске Верховной рады восьмого созыва.

Очередные выборы в украинский парламент планировались в октябре текущего года.

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