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Зеленский назначил Андрея Богдана главой президентской администрации

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана. Соответствующий указ опубликован на сайте официального интернет-представительства главы государства.

Как сообщает ТАСС, Богдан является бизнесменом и адвокатом. В 2014 году он стал советником губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского.

21 мая Богдан заявил, что приостановит адвокатскую деятельность, если будет назначен на госдолжность.

Ранее в этот же день Зеленский открыл доступ к зданию администрации главы государства и пригласил туда всех желающих.

20 мая Зеленский вступил в должность главы государства. В своей речи после церемонии инаугурации он заявил о роспуске рады восьмого созыва. На следующий день он подписал указ о досрочном прекращении ее полномочий.

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