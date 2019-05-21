В МИД России выразили надежду на адекватность Зеленского

Москва рассчитывает, что президент Украины Владимир Зеленский, вступивший в должность 20 мая, проявит ответственность и начнет адекватно оценивать ситуацию как в своей стране, так и вокруг нее. Об этом во вторник, 21 мая, заявили в МИД России.

«Рассчитываем на то, что Зеленский проявит ответственность, может быть, даже какую-то мудрость», — цитирует главу второго департамента стран СНГ МИД РФ Андрея Руденко «РИА Новости».

Представитель министерства допустил, что на каком-то этапе «вернется к вопросу об обмене послами» между Киевом и Москвой. Однако сейчас от команды Зеленского не поступало таких сигналов, отметил он.

«Мы не настаиваем, никому не навязываемся. Украина пока, насколько нам известно, не собирается назначать нового посла», — сказал Руденко, напомнив, что отзыв послов инициировала Украина.

Дипломат отметил, что из Киева сейчас поступают противоречивые заявления, касающиеся двусторонних отношений с Москвой. Однако российский МИД надеется на позитивные подвижки в этой сфере.

«Мы настроены на позитив. Мы не собираемся искусственно свертывать эти отношения больше того, что было сделано», — заключил Руденко.

Украина отозвала своего посла из Москвы еще в 2014 году. Сейчас интересы страны в России представляет временный поверенный. В российском посольстве в Киеве также назначен временный поверенный.