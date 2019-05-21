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Зеленский назначил худрука «Студии Квартал-95» своим первым помощником

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Фото: TASS/Zuma
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил художественного руководителя «Студии Квартал-95» Сергея Шефира первым помощником главы государства. Соответствующий указ от 21 мая 2019 года опубликован на сайте украинского президента.

«Назначить Шефира Сергея Нахмановича первым помощником президента Украины», — говорится в документе.

Ранее во вторник Зеленский назначил главой своей администрации адвоката Андрея Богдана. Кроме того, президент Украины освободил от должности главу генштаба вооруженных сил республики Виктора Муженко. Вместо него назначен Руслан Хомчак.

20 мая Зеленский вступил в должность главы государства. В своей речи после церемонии инаугурации он заявил о роспуске Верховной рады. На следующий день он подписал указ о досрочном прекращении ее полномочий.

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