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Зеленский станцевал с участниками шоу «Лига смеха»

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Фото: TASS/Zuma
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Украинский президент Владимир Зеленский появился на съемках телевизионного юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве, рассказал продюсер программы Сергей Перман в Facebook.

Зеленский вышел на сцену под бурные аплодисменты и восторженные выкрики зрителей. Он станцевал вместе с участниками телешоу, поприветствовал собравшихся, после чего направился в зрительный зал.

«Как вам такое появление президента?» — написал Перман.

Перед тем, как Зеленского избрали главой государства, он был известен аудитории по игре в КВН в составе команды «95-й квартал». Впоследствии он стал совладельцем творческой студии «Квартал 95», где выступал в роли актера, продюсера, режиссера-постановщика и ведущего. Он запомнился зрителям по множеству ролей в кино, особенно по роли президента Украины в сериале «Слуга народа», который впервые вышел на экраны в 2015 году.

Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины, который прошел 21 апреля, набрав в три раза больше голосов, чем действующий на тот момент украинский лидер Петр Порошенко. Через месяц, 20 мая, новоизбранный глава государства вступил в должность.

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