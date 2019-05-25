Украинский министр резко раскритиковал манеру общения Зеленского

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян резко раскритиковал речь президента страны Владимира Зеленского, который якобы говорит «на кацапском».

В ходе форума iForum 2019 украинский лидер упрекнул чиновников в том, что их знания современных технологий заканчиваются всего на четырех словах: инновация, диджитализация, Илон Маск и гиперлуп.

Омелян ответил, что президент ошибается, так как изначально это пять слов. Кроме того, министр инфраструктуры перечислил инновации, развиваемые на Украине, в том числе блокчейн, электронный документооборот, 5G-сети и электрокары.

Напоследок глава ведомства извинился, что пишет на украинском, а также заявил, что чиновникам, не говоря уже о президентах, не пристало выражаться «на кацапском», цитирует РЕН ТВ.

Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины, который прошел 21 апреля, набрав в три раза больше голосов, чем действующий на тот момент глава государства Петр Порошенко.

Через месяц, 20 мая, новоизбранный глава государства вступил в должность. Сразу же после инаугурации он заявил о роспуске Верховной рады, подписав на следующий день указ о досрочном прекращении ее полномочий. Внеочередные парламентские выборы запланированы на 21 июля.