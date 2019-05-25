Прямой эфир

Украинский министр резко раскритиковал манеру общения Зеленского

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян резко раскритиковал речь президента страны Владимира Зеленского, который якобы говорит «на кацапском».

Кадры особого назначения: кто вошел в команду Зеленского
Как закончится «медовый месяц» президента Украины с избирателями

В ходе форума iForum 2019 украинский лидер упрекнул чиновников в том, что их знания современных технологий заканчиваются всего на четырех словах: инновация, диджитализация, Илон Маск и гиперлуп.

Омелян ответил, что президент ошибается, так как изначально это пять слов. Кроме того, министр инфраструктуры перечислил инновации, развиваемые на Украине, в том числе блокчейн, электронный документооборот, 5G-сети и электрокары.

Напоследок глава ведомства извинился, что пишет на украинском, а также заявил, что чиновникам, не говоря уже о президентах, не пристало выражаться «на кацапском», цитирует РЕН ТВ.

Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины, который прошел 21 апреля, набрав в три раза больше голосов, чем действующий на тот момент глава государства Петр Порошенко.

Через месяц, 20 мая, новоизбранный глава государства вступил в должность. Сразу же после инаугурации он заявил о роспуске Верховной рады, подписав на следующий день указ о досрочном прекращении ее полномочий. Внеочередные парламентские выборы запланированы на 21 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленский прокомментировал решение МТМП ООН по Керченскому проливу
Ляшко оценил Зеленского как президента

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017