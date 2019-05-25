Зеленский прокомментировал решение МТМП ООН по Керченскому проливу

Если Россия выполнит решения Международного трибунала по морскому праву (МТМП) ООН, это станет первым сигналом того, что она готова к урегулированию отношений с Украиной. Об этом написал в Facebook президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, выполнение Россией решения может стать шагом к «разблокированию переговоров» и решению проблемы «цивилизованным способом».

Ранее 25 мая международный трибунал постановил, что Россия должна освободить задержанных в Керченском проливе моряков и вернуть суда Украине. При этом в организации отметили, что трибунал не требует от России прекратить уголовное преследование моряков.

В начале мая Россия уведомила Международный трибунал по морскому праву о том, что не примет участия в слушаниях по делу украинских моряков, назначенных на 10 мая. В Москве полагают, что у организации нет юрисдикции для рассмотрения иска Украины в связи с инцидентом в Керченском проливе.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу. В результате провокации корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело.

При обыске на кораблях правоохранители обнаружили оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море. Всех моряков арестовали и отправили в Москву. В апреле срок предварительного расследования в их отношении продлили на четыре месяца — до 25 августа.