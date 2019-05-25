В Совфеде оценили решение трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе

Инцидент в Керченском проливе не является вопросом, решением которого должен заниматься Международный трибунал ООН по морскому праву (ITLOS). Об этом 25 мая телеканалу РЕН ТВ заявил первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Думаю, что это не дело трибунала ООН — вмешиваться во внутренние дела России. Эти моряки совершили преступление, они нарушили российский закон и нарушили границу. Они находятся в изоляции в ожидании суда. Будет суд — тогда будет решаться их дальнейшая судьба», — рассказал он.

Ранее 25 мая международный трибунал постановил, что Россия должна освободить задержанных в Керченском проливе моряков и вернуть суда Украине. При этом в организации отметили, что трибунал не считает необходимым требовать от России прекратить уголовное преследование в отношении задержанных моряков.

В начале мая Россия уведомила Международный трибунал по морскому праву о том, что не примет участия в слушаниях по делу украинских моряков. По мнению Москвы, у организации нет юрисдикции для рассмотрения иска Украины в связи с инцидентом в Керченском проливе. Слушания проходят 10 мая.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу. В результате провокации корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело.

При обыске на кораблях правоохранители обнаружили оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море. Всех моряков арестовали и отправили в Москву. В апреле срок предварительного расследования в их отношении продлили на четыре месяца — до 25 августа.