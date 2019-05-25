В МИД РФ оценили решение морского трибунала по инциденту в Керченском проливе

В МИД России заявили, что инцидент в Керченском проливе не входит в юрисдикцию международного арбитража и что Конвенция ООН по морскому праву не может быть задействована при разрешении этого спора. Об этом 25 мая сообщается на сайте ведомства.

«Заявления, сделанные как Россией, так и Украиной при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, исключают возможность задействования предусмотренных конвенцией процедур разрешения споров в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули свое намерение отстаивать российскую позицию «в ходе последующего арбитражного разбирательства». Речь в том числе идет об отсутствии, по мнению МИДа, у арбитража юрисдикции рассматривать данный инцидент.

Ранее международный трибунал постановил, что Россия должна освободить задержанных в Керченском проливе моряков и вернуть суда Украине. При этом в организации отметили, что трибунал не считает необходимым требовать от России прекратить уголовное преследование в отношении задержанных моряков.

В начале мая Россия уведомила Международный трибунал по морскому праву о том, что не примет участия в слушаниях по делу украинских моряков. По мнению Москвы, у трибунала нет юрисдикции для рассмотрения иска Украины в связи с инцидентом в Керченском проливе. Слушания проходят 10 мая.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу. В результате провокации корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело.

При обыске на кораблях правоохранители обнаружили оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море. Всех моряков арестовали и отправили в Москву. В апреле срок предварительного расследования в их отношении продлили на четыре месяца — до 25 августа.