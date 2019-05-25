Международный трибунал ООН огласил решение по инциденту в Керченском проливе

Международный трибунал по морскому праву постановил, что Россия должна освободить задержанных в Керченском проливе моряков и вернуть суда Украине. Об этом 25 мая объявил глава трибунала Пак Чжин Хен, передает агентство «РИА Новости».

Речь идет о двух артиллерийских катерах «Бердянск» и «Никополь» и рейдовом буксире «Яны Капуе», а также о 24 военнослужащих.

В начале мая Россия уведомила Международный трибунал по морскому праву о том, что не примет участия в слушаниях по делу украинских моряков. По мнению Москвы, у трибунала нет юрисдикции для рассмотрения иска Украины в связи с инцидентом в Керченском проливе. Слушания проходят с 10 мая.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу. В результате провокации корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело.

При обыске на кораблях правоохранители обнаружили оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море. Всех моряков арестовали и отправили в Москву. В апреле срок предварительного расследования в их отношении продлили на четыре месяца — до 25 августа.