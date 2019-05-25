Ляшко оценил Зеленского как президента

Народный депутат, лидер Радикальной партии Oлег Ляшко в эфире телеканала NewsOne назвал президента Украины Владимира Зеленского нормальным парнем, но считает его не самостоятельным.

По его словам, неплохой парень не является профессией, а в качестве главы государства он выступает только в роли марионетки.

Свои выводы Ляшко основывает на том, что во время консультаций в парламенте с лидерами фракций глава администрации президента Андрей Богдан подавал Зеленскому знаки, чтобы тот молчал. Депутат такому поведению сильно возмутился.

Также лидер Радикальной партии считает, что люди быстро потеряют доверие к президенту из-за его решительных кадровых перестановок.

21 апреля на Украине состоялся второй тур президентских выборов, по итогам которых победу одержал Владимир Зеленский. Он набрал в три раза больше голосов, чем действующий на тот момент глава государства Петр Порошенко.

Спустя месяц новоизбранный президент вступил в должность. Сразу же после инаугурации Зеленский заявил о роспуске Верховной рады, подписав на следующий день указ о досрочном прекращении ее полномочий. Внеочередные парламентские выборы запланированы на 21 июля.