В Госдуме призвали Зеленского к переговорам с главами ДНР и ЛНР

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует пойти на прямые переговоры с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, заявил в беседе с «Известиями» депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.

Только прямой формат диалога с главами ДНР и ЛНР сможет дать конкретный результат по ситуации в Донбассе, считает парламентарий.

«Связано это будет не столько с территориальной принадлежностью ДНР и ЛНР — этот вопрос решен и не обсуждается, сколько с переговорами по расследованию военных преступлений украинских карателей в Донбассе», — сказал политик.

При этом если администрация нового президента действительно настроена на конструктивный диалог, то первым и главным решением принятым на Украине, должен стать приказ о прекращении военной агрессии по отношению к жителям республик Донбасса, отводе войск и прекращении обстрелов, заключил Козенко.

Накануне 23 мая,руководитель администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан выступил за переговоры с Россией. По его словам, они необходимы, если страна хочет мира. Сам Зеленский при этом исключал возможность диалога с Москвой.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил. По данным ООН, в результате конфликта погибло более 10 тыс. мирных граждан.

В 2015 году лидерами России, Украины, Германии и Франции был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений от сентября 2014 года. Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений сторонами конфликта от линии соприкосновения, обмен пленными, проведение Киевом конституционной реформы и диалог с представителями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.