В Совфеде назвали неизбежными переговоры с Украиной

Переговоры между Москвой и Киевом неизбежны, и чем дольше они откладываются, тем хуже будет становиться жизнь на Украине, заявил «Известиям» заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Накануне, 23 мая, руководитель администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан выступил за переговоры с Россией. По его словам, они необходимы, если страна хочет мира. Сам Зеленский при этом исключал возможность диалога с Москвой.

«Переговоры с Москвой для Киева неизбежны. Случатся они сейчас, через пять лет, через 15 лет — чем дольше они будут откладываться, тем хуже будет украинцам. Потому что Россия — это единственная страна, которая объективно заинтересована в мирной и процветающей Украине. Сможет Зеленский выступать в роли человека, который беспокоится о национальных интересах Украины, значит, дело сдвинется с мертвой точки. Не сможет или не захочет, значит, для Украины остаются перспективы быть буфером в нечистоплотной разменной политической игре», — сказал сенатор.

По его словам, в первую очередь важны не противоречивые заявления, а реальные шаги со стороны Украины, которых пока не видно. Когда Россия и Украина действительно сядут за стол переговоров, зависит от Киева, считает Климов.

«Мы никогда не уходили от этой темы. На базе минских соглашений готовы к конструктивному диалогу», — заключил он.

Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая. На следующий день глава администрации президента Андрей Богдан заявил, что он намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.

Позже Зеленский заявил, что хочет провести не плебисцит, а опрос по поводу переговоров с Россией. По его словам, новой власти важно слышать мнение каждого человека.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил. По данным ООН, в результате конфликта погибло более 10 тыс. мирных граждан.

В 2015 году лидерами России, Украины, Германии и Франции был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений от сентября 2014 года. Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений сторонами конфликта от линии соприкосновения, обмен пленными, проведение Киевом конституционной реформы и диалог с представителями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.