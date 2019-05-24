На Украине начали собирать подписи за отмену петиции об отставке Зеленского

На сайте президента Украины появилось несколько петиций об отмене ранее зарегистрированного прошения об отставке Владимира Зеленского. Сразу несколько граждан страны попросили отменить документ №22/053360-эп.

Авторы новых петиций заявляют, что поддерживают как самого Зеленского, так и его инициативы, и просят президента страны работать на благо народа. Один из пользователей указал, что десятки тысяч граждан, подписавших петицию за отставку нового президента страны, не могут определять судьбу государства.

На момент написания новости, на сайте президента Украины было зарегистрировано 11 подобных петиций. Сама популярная из них собрала уже более 8 тыс. подписей.

22 мая на сайте президента Украины начался сбор подписей за отставку Зеленского. Менее чем за сутки документ набрал необходимое для рассмотрение число голосов. По состоянию на 9:00 мск пятницы петицию подписали более 42 тыс. граждан страны.

В администрации главы государства заявили, что воспринимают петицию исключительно как шутку, а не как основание.