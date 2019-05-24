Зеленский решил не реагировать на петицию о своей отставке

Президент Украины Владимир Зеленский не намерен реагировать на петицию о своей отставке, которая уже набрала более 30 тыс. подписей при необходимых 25 тыс. на сайте лидера государства. Об этом рассказал глава администрации президента Андрей Богдан.

По его словам, петиция воспринимается исключительно как шутка, а обращение не является основанием для реагирования. Она появилась в результате того, что часть населения недовольна действиями президента, однако власти надеются их переубедить и сделать единомышленниками, цитирует Богдана ТАСС.

Петиция была опубликована 22 мая. Ее автор Максим Безрук утверждает, что Зеленский на самом деле не располагал поддержкой 73% избирателей, а просто консолидировал протест населения. Он считает, что новоизбранный президент, «пользуясь отсутствием содержательных обещаний народу, начал приписывать народной воле собственные прихоти».

Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины, который прошел 21 апреля, набрав в три раза больше голосов, чем действующий на тот момент глава государства Петр Порошенко.

Через месяц, 20 мая, новоизбранный глава государства вступил в должность. Сразу же после инаугурации он заявил о роспуске Верховной рады, подписав на следующий день указ о досрочном прекращении ее полномочий. Внеочередные парламентские выборы запланированы на 21 июля.