Прямой эфир

Зеленскому предложили уйти в отставку

0
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили уйти в отставку. Соответствующая петиция 22 мая была опубликована на сайте главы государства.

Верховная не рада: Владимир Зеленский отправил парламент на выборы
Инаугурация нового президента Украины порадовала народ и привела в уныние прежнее руководство страны

Ее автор Максим Безрук пишет, что новоизбранный президент на самом деле не имеет поддержки 73% избирателей, он лишь консолидировал протесты украинцев.

«Пользуясь отсутствием содержательных обещаний народу, Вы начали приписывать народной воле собственные прихоти. Недопустима ситуация, когда «слуга народа» не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе», — говорится в тексте петиции.

На данный момент (10:25 мск) ее подписали уже более 6 тыс. человек из 25 тыс., необходимых для рассмотрения. До завершения сбора подписей остается еще 88 дней.

Зеленский победил во втором туре президентских выборов, который прошел на Украине 21 апреля. Со значительным отрывом он опередил действующего на тот момент президента Петра Порошенко.

Через месяц, 20 мая, новоизбранный глава государства вступил в должность. Сразу же после инаугурации он заявил о роспуске Верховной рады, подписав на следующий день указ о досрочном прекращении ее полномочий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Указ Зеленского о роспуске рады вступил в силу
Представитель Зеленского раскритиковал украинский кабмин за непрозрачность решений

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017