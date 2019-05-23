Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили уйти в отставку. Соответствующая петиция 22 мая была опубликована на сайте главы государства.

Ее автор Максим Безрук пишет, что новоизбранный президент на самом деле не имеет поддержки 73% избирателей, он лишь консолидировал протесты украинцев.

«Пользуясь отсутствием содержательных обещаний народу, Вы начали приписывать народной воле собственные прихоти. Недопустима ситуация, когда «слуга народа» не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе», — говорится в тексте петиции.

На данный момент (10:25 мск) ее подписали уже более 6 тыс. человек из 25 тыс., необходимых для рассмотрения. До завершения сбора подписей остается еще 88 дней.

Зеленский победил во втором туре президентских выборов, который прошел на Украине 21 апреля. Со значительным отрывом он опередил действующего на тот момент президента Петра Порошенко.

Через месяц, 20 мая, новоизбранный глава государства вступил в должность. Сразу же после инаугурации он заявил о роспуске Верховной рады, подписав на следующий день указ о досрочном прекращении ее полномочий.