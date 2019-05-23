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Указ Зеленского о роспуске Рады вступил в силу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады 21 июля вступил в силу. 23 мая документ был опубликован в правительственной газете «Урядовый курьер».

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«Постановляю: прекратить досрочно полномочия Верховной рады Украины VIII созыва… Назначить внеочередные выборы в Верховную раду Украины на 21 июля 2019 года», — приводит агентство «РИА Новости» текст указа.

Отмечается, что украинскому кабмину поручено обеспечить финансирование предстоящих выборов.

20 мая Зеленский вступил в должность главы государства. В своей речи после церемонии инаугурации он заявил о роспуске Верховной рады. На следующий день он подписал указ о досрочном прекращении ее полномочий.

Позже экс-президент Украины Петр Порошенко обвинил своего преемника в нарушении конституции, пишет «Газета.ру». По его мнению, тот факт, что команда Зеленского начала деятельность с нарушения закона, «точно не может не вызывать беспокойство». Он подчеркнул, что парламент можно распускать не тогда, когда пожелает президент, а тогда, когда для этого есть основания.

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