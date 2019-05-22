Рада отказалась рассматривать поправки Зеленского в закон о выборах

Верховная рада отказалась поддержать предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским поправки в закон о выборах народных депутатов. На внеочередном заседании в среду, 22 мая, парламентарии отказались включать рассмотрение этого вопроса в повестку дня.

Речь идет о предложении Зеленского провести досрочные выборы в раду только по партийным спискам, а также о снижении проходного барьера для партий с 5% до 3% . Внесение соответствующего вопроса в повестку поддержали только 92 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. В итоге спикер парламента Андрей Парубий закрыл внеочередное заседание, отмечает «Страна.ua».

Данное заседание было созвано по инициативе Зеленского, после того как накануне он подписал указ о досрочном роспуске Верховной рады и о назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля. Украинский лидер хотел добиться внесения поправок в действующее законодательство о выборах. Депутатам было предложено рассмотреть два законопроекта — об изменении выборной системы в стране и о публичных закупках во время парламентской избирательной кампании.

Против президентского решения выступил, в частности, лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко. Он обвинил Зеленского в попытках «узурпировать власть» и объявил сбор подписей против роспуска парламента.

О намерении прекратить полномочия Верховной рады VIII созыва Зеленский заявил еще до инаугурации. Он пояснил, что основаниями для досрочных выборов стали низкий уровень доверия граждан к парламентариям и отсутствие коалиции, которая распалась вследствие выхода из нее партии «Народный фронт».