Более 70% опрошенных украинцев поддерживают идею Зеленского о роспуске рады

Свыше 70% опрошенных украинцев поддерживают решение президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении досрочных выборов. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

Отмечается, что самый высокий уровень поддержки президента в вопросе роспуска парламента наблюдается на юге и востоке Украины — более 80%. В других регионах позицию Зеленского поддерживают не менее 60% респондентов.

«58% опрошенных заявили, что на парламентских выборах будут искать альтернативу среди новых партий, с другой стороны — 26% готовы проголосовать за парламентские политические силы», — говорится на сайте соцгруппы.

20 мая Зеленский вступил в должность главы государства. В своей речи после церемонии инаугурации он заявил о роспуске Верховной рады. На следующий день он подписал указ о досрочном прекращении ее полномочий.