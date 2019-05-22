Спикер рады назвал незаконным роспуск парламента

Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады является незаконным и приведет страну к конституционному кризису. Об этом заявил спикер украинского парламента Андрей Парубий, открывая внеочередное заседание рады в среду, 22 мая.

«По моему мнению, указ президента — это не только неуважение конституции, это заводит воюющую страну в конституционный кризис», — цитирует его «РИА Новости».

Парубий объявил начало сессии при отсутствии кворума после двух попыток зарегистрировать его, передает ТАСС.

«Согласно действующему закону, сессия может начаться и без регистрации 226 парламентариев. Поэтому нет смысла не регистрироваться, я всё равно начну сессию», — подчеркнул он.

Заседание было созвано по инициативе Зеленского, после того как накануне он подписал указ о досрочном роспуске Верховной рады и о назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля.

На нем он хотел добиться внесения поправок в действующее законодательство о выборах. Депутатам предложено рассмотреть два законопроекта — об изменении выборной системы в стране и о публичных закупках во время парламентской избирательной кампании.

Против президентского решения выступил, в частности, лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко. Он обвинил Зеленского в попытках «узурпировать власть» и объявил сбор подписей против роспуска парламента.