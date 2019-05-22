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Киев пообещал Москве политику «кнута и пряника»

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Фото: TASS/Serg Glovny/ZUMA Wire
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Украина при Владимире Зеленском будет придерживаться политики «кнута и пряника» в отношении России, утверждает глава администрации президента адвокат и бизнесмен Андрей Богдан.

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«Мы должны двигаться к цели, а для достижения цели все доступные способы для нас приемлемы. Как мы знаем, есть два способа — кнут и пряник», — сказал он в эфире телеканала «112 Украина»

Как пояснил советник, с одной стороны Украина посылает «все сигналы» российским властям о готовности разговаривать и находить компромиссы. С другой стороны — Киеву нужно просить международное сообщество давить на Москву, чтобы она принимала «необходимые решения» и все-таки делала шаг навстречу, добавил он.

Ранее Богдан сообщил, что Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.

Отношения Москвы и Киева резко ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году. В марте того же года жители Крыма высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины образовались самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики и начался вооруженный конфликт. Украинские власти считают полуостров оккупированной территорией, а в разжигании конфликта на востоке обвиняют Москву.

В России заявляют, что присоединение Крыма соответствовало нормам международного права, и отрицают участие в конфликте в Донбассе.

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