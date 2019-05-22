Захарова ответила на призыв «не терпеть» Россию в Совбезе ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова исполняющей обязанности главы минздрава Украины Ульяны Супрун о необходимости исключения России из Совета Безопасности ООН.

«Националист и русофоб. Настоящий провокатор», — написала дипломат в своем Facebook 22 мая.

Захарова обратила внимание, что больше всего Супрун принесла вреда не России, а украинскому народу.

Призыв Супрун исключить Россию из СБ ООН прозвучал в Женеве во время ее выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

«ООН не должна терпеть присутствие РФ в СБ, пока она не вернется к системе международного права, начиная с вывода войск… с оккупированных территорий Украины и освобождения всех военнопленных и политических заключенных», — заявила и.о. министра.

Чиновница также призвала крупные международные организации не принимать финансовую помощь от России.

В начале февраля Ульяну Супрун отстранили от работы главой минздрава Украины. Ей запретили исполнять обязанности после иска депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука, который обвинил ее в некомпетентности. Однако спустя неделю суд отменил свое решение.